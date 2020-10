ISIN Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazproms Gasabsatz in den kommenden Jahren durch die China-Pipeline dürfte steigen. Gut möglich, dass angesichts schwindender Gasreserven in der Nordsee auch der Export nach Westeuropa in den kommenden Jahren wieder stärker Fahrt aufnehme. Zudem forciere der russische Konzern auch weiterhin den Ausbau der Aktivitäten im LNG-Geschäft. So habe Gazprom-Managerin Elena Burmistrova erklärt, dass man das Volumen der LNG-Exporte in den vergangenen Jahren nun bis zum Jahresende auf etwa 6 Mio. Tonnen verdoppelt haben dürfte. Dies sei angesichts des stark wachsenden Marktes keine allzu große Errungenschaft.Auch wenn das LNG-Geschäft für Gazproms Gesamtumsätze noch relativ unbedeutend sei, seien die Versuche, das Flüssiggassegment anzukurbeln, durchaus positiv zu werten. Trotz der mittel- bis langfristig relativ guten Perspektiven für Gazprom dürfe allerdings das aktuelle Bild nicht aus den Augen verloren werden. Und dies sei aktuell besorgniserregend: Die Gazprom-Aktie hänge weiter im Abwärtstrend fest und habe nun ein neues Mehrjahrestief markiert. Ein Kauf dränge sich daher nach wie vor nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den näher rückenden Stopp bei 3,20 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,315 EUR -3,86% (28.10.2020, 22:26)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,304 EUR -3,67% (28.10.2020, 17:35)