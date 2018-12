Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,82 EUR -1,29% (27.12.2018, 10:38)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,81 EUR -1,30% (27.12.2018, 10:54)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Während die Börsen in Deutschland am 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen gewesen seien, sei es in den USA richtig rund gelaufen: Der Dow Jones habe um mehr als 1.000 Punkte zugelegt und auch die Ölpreise hätten nach wochenlanger Talfahrt eine kräftige Gegenbewegung starten können: So hätten sich Brent- und WTI-Öl um rund zehn Prozent verteuert.Für den enormen Anstieg der Ölpreise gebe es diverse Gründe: So werde in dieser Woche wieder mit einem deutlichen Rückgang der US-Lagerbestände gerechnet, zudem habe sich der russische Energieminister Nowak zuversichtlich zur Ölpreisentwicklung 2019 geäußert. Ferner sei eine stärkere Gegenbewegung nach der wochenlangen Talfahrt auch mehr als überfällig gewesen. Zahlreiche Investoren, die auf der Short-Seite positioniert gewesen seien, sollten im Laufe des gestrigen Handels ihre Positionen wieder glatt gestellt und damit für zusätzlichen Rückenwind gesorgt haben.Investoren sollten sich also trotz der kräftigen Kursanstiege bei den Ölpreisen nicht zu früh freuen. Entscheidend für die weitere Entwicklung werde 2019 die Weltwirtschaft bleiben. Komme es zu einer deutlichen Abschwächung, die eine schwächere beziehungsweise weniger stark steigende Ölnachfrage nach sich ziehe, werde es ein schweres Jahr für Energiefirmen wie Shell & Co. Zeige sie sich hingegen nach wie vor robust, so dürfte die Ölnachfrage weiter wachsen und auf ein durch den jüngsten OPEC-Beschluss wieder deutlich geringeres Ölangebot treffen. Es bleibe spannend.Trotz des gestrigen Kursfeuerwerks bei den Ölpreisen sollten Anleger weiterhin Ruhe bewahren. Noch nicht investierte Anleger sollten weiterhin abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: