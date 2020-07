Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,613 EUR +0,39% (21.07.2020, 16:04)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,604 EUR +0,92% (21.07.2020, 15:55)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Vergangene Woche sei es mit der Gazprom-Aktie heftig nach unten gegangen. Grund hierfür sei natürlich der kräftige Dividendenabschlag von umgerechnet 0,38 Euro je ADR gewesen. Seither habe sich der Aktienkurs wieder deutlich erholen können.So habe die Gazprom-Aktie in den vergangenen Handelstagen bereits mehr als die Hälfte des Abschlags aufgeholt. Offenbar hätten wieder zahlreiche Investoren das noch einmal verbilligte Kursniveau der ohnehin schon enorm günstigen Papiere (KBV von 0,3; 2021er-KGV von 5) zum Einstieg genutzt.Für Rückenwind sorgten jüngst auch die Konter einiger EU-Politiker auf die aggressiven Versuche der USA, Nord Stream 2 buchstäblich auf den letzten Metern noch zu verhindern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ebenfalls positiv seien die Aussagen eines Gazprom-Vorstands angekommen, wonach der Tiefpunkt beim Gasgeschäft bereits durchschritten sein dürfte.Dank des jüngsten Kursanstiegs habe sich die Gazprom-Aktie wieder weiter von dem mehrfach nachgezogenen Stoppkurs entfernt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: