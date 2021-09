Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Titel steige und steige. In den vergangenen Wochen habe der Aktienkurs angetrieben von stetig weiter anziehenden Gaspreisen eine regelrechte Fahnenstange ausgebildet. Diese Entwicklung könnte laut dem Kreml aber ausgerechnet die Inbetriebnahme von Gazproms neuer Pipeline Nord Stream 2 stoppen bzw. abschwächen."Ein baldiger Start von Nord Stream 2 wird die preislichen Parameter für das natürliche Gas in Europa - einschließlich auf dem Spotmarkt - ausbalancieren. Das ist offensichtlich", habe Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch Agenturen zufolge in Moskau gesagt.Der Preis für 1.000 Kubikmeter Gas habe am Mittwoch die 900 US-Dollar-Marke überstiegen, wie die Agentur Interfax gemeldet habe. Peskow habe zurückgewiesen, dass die Energiegroßmacht Russland irgendetwas mit der derzeitigen Preisrally zu tun habe. Russische Energieexperten hätten die Lage auf dem Weltmarkt für die Preissprünge verantwortlich gemacht. Nach Angaben von Peskow beeinflusse das nicht die Kosten für das Pipelinegas."Die Abnehmer von Leitungsgas sind nicht groß von den Schwankungen betroffen, weil sich da der Preis nach einer anderen Formel berechnet", habe Peskow erklärt. Wegen langfristig abgeschlossener Lieferverträge bezahle Deutschland etwa deutlich weniger als den aktuellen Weltmarktpreis. Der Bedarf an Gas in Europa sei groß, habe Peskow gesagt. "Vor allem ist ja nicht klar, wie der Winter wird - und falls es kalt wird, dann wird noch mehr Gas gebraucht."Die Leitung solle künftig 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr von Russland durch die Ostsee nach Deutschland liefern. Damit könnten nach Angaben der Betreibergesellschaft 26 Millionen Haushalte versorgt werden.Auch wenn die Bewertung der Gazprom-Aktie mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,5 natürlich immer noch sehr günstig sei, schreie der Kurs aus charttechnischer Sicht regelrecht nach einer Korrektur. Anleger können aber an Bord bleiben, schließlich sind die Perspektiven für den Rohstoffriesen weiterhin gut, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig wäre nun, dass der Stoppkurs zur Gewinnsicherung erneut nachgezogen werde, diesmal auf 5,90 Euro. (Analyse vom 16.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link