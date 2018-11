Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.11.2018/ac/a/a)



Gazprom arbeite derzeit am Bau von drei großen Pipelines. Während das Projekt "Power of Siberia", mit dem der aufstrebende chinesische Markt erschlossen werden solle, die mit Abstand wichtigste Pipeline sei, bleibe Nord Stream 2 weiterhin das mit Abstand umstrittenste Projekt.So gebe weiterhin enormen Gegenwind von osteuropäischen Staaten wie Polen oder der Ukraine, die nach Inbetriebnahme der zweiten Pipeline durch die Ostsee weniger Durchleitungsgebühren erhalten würden. Zudem würden die USA auch kräftig mitmischen. Schließlich wolle man künftig selbst zu einem führenden Gasexporteur nach Europa werden. Diese Länder üben weiter starken politischen Druck auf Dänemark aus, den Bau um die dänische Insel Bornholm herum zu verbieten. Für diesen Fall hätte Gazprom eine alternative Route in der Hinterhand.Zudem würden die USA mit Sanktionen gegen die beteiligten westlichen Firmen wie Shell, Wintershall oder Uniper drohen. Doch auch für den Fall, dass diese Unternehmen einen Rückzieher machen würden, habe der Erdgasriese bereits angekündigt, die Pipeline verlegen zu wollen.Somit habe Gazprom bereits damit begonnen, die ersten Rohre zu verlegen. Unterstützung habe es hierfür nun auch beim deutsch-russischen Rohstoff-Forum gegeben, bei dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier erneut betont habe: "Wir glauben, dass es richtig und notwendig ist, Nord Stream 2 zu realisieren."Die enorm günstig bewertete Aktie bleibt jedenfalls ein heißes Eisen und somit nur für mutige Investoren mit einem langen Atem geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 3,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.11.2018)