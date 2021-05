XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,32 EUR -1,21% (11.05.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie vom Energieriesen aus Russland stehe an einer wichtigen technischen Marke. Nachdem die Kursentwicklung die letzten Wochen positiv gewesen sei, schwächele die Gazprom-Aktie momentan. Der Kurs müsse nun den Sprung über den aktuellen Widerstand schaffen. Auf diese Marken müssten Anleger jetzt achten.Gazprom sei zwar auch weiterhin von den politischen Machtkämpfen zwischen Russland, der EU und den USA betroffen, aber die Aktie entwickle sich seit Herbst 2020 prächtig. Vom Tief im November bei 3,22 Euro habe sich der Kurs um bis zu 70 Prozent verteuern können. Mitte März stelle die Aktie ein Mehrmonatshoch bei 5,45 Euro auf.Nach dem Hoch sei der Kurs in den letzten Wochen seitwärts verlaufen. Nach einem Test vom GD100 bei 4,73 Euro habe die Aktie wieder Richtung Norden gedreht. Weitere Unterstützungen bei 4,90 und 5,02 Euro würden zusätzlichen Halt geben. Kurz vor dem Widerstand bei 5,45 Euro habe die Aktie zum Wochenstart bei 5,41 Euro wieder gedreht und konsolidiere momentan leicht. Die aktuelle Schwäche sei aber wohl dem allgemein schlechten Marktumfeld geschuldet. Der langfristige Trend bleibe intakt und mutige Anleger könnten die Gelegenheit zum Einstieg oder Nachkaufen nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,34 EUR -0,19% (11.05.2021, 19:06)