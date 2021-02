Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,91 EUR -0,81% (25.02.2021, 17:06)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,91 EUR -0,51% (25.02.2021, 16:51)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei sicherlich kein Drama, aber als Aktionär in jedem Fall auch durchaus etwas nervig. Während Energietitel wie etwa BP oder Shell in dieser Woche angetrieben von steigenden Ölpreisen weiter haussieren würden, hänge der Kurs der Gazprom-Aktie noch in der Korrektur fest.Dabei würden auch dem weltgrößten Erdgasproduzenten die anziehenden Preise von Brent, WTI & Co voll in die Karten spielen. Schließlich verfüge der Konzern mit Gazprom Neft über eine Tochter, die sich auf die Ölproduktion spezialisiert habe. Darüber hinaus seien die Preise in vielen Lieferverträgen an die Höhe des Ölpreises gekoppelt.Dennoch verhelfe das dem Gazprom-Kurs in dieser Woche nicht nach oben. Ein Grund könnte natürlich sein, dass die Anteile bereits im Zuge der Kältewelle über weite Teile Europas kräftig angezogen hätten. Schließlich sei dadurch auch der Gasbedarf in vielen Ländern in die Höhe getrieben worden - und Gazprom habe sich die Hände reiben können.Dementsprechend stecke der Aktienkurs nun im Zuge der deutlich wärmeren Temperaturen in wichtigen Absatzmärkten in einer charttechnisch betrachtet durchaus gesunden Konsolidierung fest.Die Gazprom-Aktie, die mit einem 2021er-KGV von 5 und einem KBV von 0,3 immer noch extrem günstig bewertet ist, bleibt für mutige Anleger ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zumal es rein charttechnisch weiterhin gut aussehe. Der Stopp könne bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: