Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,89 EUR (16.02.2018)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es laufe aktuell gut für Gazprom: Das Marktumfeld helle sich dank robuster Ölpreise auf, bei der Expansion komme der Konzern weiter voran und jetzt erhalte das Wertpapier auch noch zusätzlichen Rückenwind vonseiten der Analysten. Sie seien aktuell so positiv gestimmt wie seit 2015 nicht mehr. VTB-Capital habe die Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft. Das Kursziel sei von 5,20 auf 5,80 USD angehoben worden, was 20% über dem aktuellen Kursniveau liege. Von den 14 Experten, die sich regelmäßig mit dem Titel befassen würden, würden jetzt sechs zum Kauf, sechs zum Halten und zwei zum Verkauf raten. Einen derart niedrigen Anteil an Verkaufsempfehlungen habe es letztlich im Herbst 2015 gegeben.Die Aussichten für Gazprom würden gut bleiben und die Bewertung sei weiterhin enorm niedrig.Mutige Anleger können daher bei der Gazprom ADR-Aktie weiter zugreifen und sollten ihre Position mit einem Stopp bei 3,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,90 EUR +1,30% (19.02.2018, 09:13)