Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,06 EUR +0,87% (05.02.2018, 12:41)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach einem beeindruckend starken Jahresstart befinde sich der russische Titel nun in einer Korrekturphase - wie derzeit natürlich nahezu alle anderen Aktienkurse weltweit.Ein Bereich, der dem Aktienkurs zuletzt einige Male als Unterstützung gedient habe, sei die 5,00-Dollar-Marke. Halte diese nicht, wäre ein Test der Unterstützung bei 4,81 Dollar denkbar. Würde der Kurs dann noch weiter runtergehen, liege die nächste Unterstützung bei 4,68 Dollar, zudem könnte - je nachdem wie lange oder kurz sich die laufende Korrekturphase noch hinziehe - in dieser Region dann auch der Aufwärtstrend (der aktuell bei knapp 4,60 Dollar befindet) verlaufen. Erst beim Bruch dieses Trends würde das bullishe Gesamtbild nachhaltig zerstört werden. Momentan erscheine die Wahrscheinlichkeit dafür aber nicht allzu groß.DER AKTIONÄR bleibe für das Papier des Energiegiganten nach wie vor zuversichtlich gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,05 EUR 0,00% (05.02.2018, 12:31)