Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,182 EUR -1,13% (03.04.2017, 16:15)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.04.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktie: Gute Absatzchancen - Mutige Anleger mit langem Atem können einsteigen! AktienanalyseLaut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können sich mutige Investoren mit einem langen Atem die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ins Depot legen.Der Chart der Gazprom-Aktie sehe aktuelle relativ böse aus. Die Gazprom-Aktie eigne sich nur für spekulative Anleger mit einem langen Atem, denke der Börsenexperte.Den Zahlen für das 1. Quartal zufolge sei der Absatz in Westeuropa noch mal um 15% nach oben gegangen, wobei man schon letztes Jahr Rekorde verbucht habe. Die EU brauche russisches Gas und Gazprom brauche das Geld aus der EU. Von daher werde es über Jahre hinweg so weiter laufen, dass Gazprom satte Gewinne mit dem Geschäft in Westeuropa erziele. Damit werde Gazprom solche Projekte wie die Turkish Stream-Pipeline oder die China-Pipelines finanzieren können.Für die Gazprom-Aktie würden laut dem Aktienprofi langfristig ein KGV von 3 und gute Absatzchancen gerade eben auch mit dem chinesischen Markt sprechen.Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,18 EUR +0,17% (03.04.2017, 16:19)