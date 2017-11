ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können mutige Anleger bei der Aktie des russischen Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) zugreifen.Die Ölpreise würden sich nach wie vor robust entwickeln. Deswegen helle sich auch das Sentiment für Öl- und Gas-Wertpapiere zunehmend auf. Hiervon profitiere natürlich Gazprom in erheblichem Umfang. Jetzt gebe es noch zusätzlichen Rückenwind von den Analysten. So habe das Analysehaus Wood & Company die Gazprom-Aktie in einer Ersteinstufung mit "buy" eingestuft. Das Kursziel sehe man bei 6,00 USD (umgerechnet 5,04 Euro), was satte 31% über dem gestrigen Schlusskurs liege. VTB-Capital rate Anlegern ebenfalls zum Kauf, das Kursziel liege bei 5,20 USD.Es laufe wieder rund für Gazprom. Das Chartbild bleibe ebenfalls bullish.Mutige Anleger können daher bei der enorm günstig bewerteten Gazprom-Aktie weiter zugreifen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Stopp sollte man bei 2,90 Euro platzieren. (Analyse vom 28.11.2017)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,86 EUR +0,29% (28.11.2017, 12:41)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,86 EUR +0,92% (28.11.2017, 13:08)