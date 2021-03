Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

214,35 EUR +2,78% (10.03.2021, 21:31)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

256,88 USD +4,04% (10.03.2021, 21:17)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (10.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Die GameStop-Aktie schlage auch am Mittwoch wilde Kurskapriolen. Nachdem sie zunächst um rund 40% nach oben geschossen sei, habe sie die Gewinne innerhalb weniger Minuten vollständig abgegeben. Nach mehreren Volatilitätsunterbrechungen pendele der Kurs nun um den Schlusskurs vom Vortag.Die GameStop-Aktie bleibe auch am Mittwoch fest in Trader-Hand. Mit einem Plus von mehr als 40% habe der Kurs zeitweise das bisherige Hoch auf Schlusskursbasis von Ende Januar bei 348,50 USD hinter sich gelassen. Nach einer Vola-Unterbrechung sei er jedoch binnen 25 Minuten kollabiert und dabei kurzzeitig deutlich unter die 200-USD-Marke abgesackt.Nach einer abermaligen Handelsunterbrechung scheine sich die Lage kurzfristig zu stabilisieren. Weitere heftige Ausschläge nach oben oder unten seien allerdings sehr wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: