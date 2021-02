Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

41,995 EUR -0,64% (11.02.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

51,10 USD -0,20% (11.02.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Der Kurs der GameStop-Aktie pendle sich bei rund 50 Dollar ein. In den USA hätten unterdessen Bundesstaatsanwälte und Aufsichtsbehörden mit einer Untersuchung begonnen, die klären solle, ob Marktmanipulation oder ähnliche Machenschaften bei der Kursexplosion im Januar eine Rolle gespielt hätten. Das würden Insider berichten.Aktivitäten von Brokern und Social-Media-Unternehmen würden unter die Lupe genommen, schreibe das "Wall Street Journal" (Bezahlschranke) unter Berufung auf anonyme Quellen. Konkret dürften vor allem der Neo-Broker Robinhood und das Reddit-Forum WallStreetBets ins Visier geraten sein.Neben den Aktien von GameStop und AMC hätten es die Reddit-Nutzer auch auf den Rohstoff Silber abgesehen. Diesbezüglich werde ebenfalls untersucht, ob es zu Fehlverhalten gekommen sei.Die GameStop-Aktie ist kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link