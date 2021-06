Börsenplätze GameStop-Aktie:



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (22.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Das US-Unternehmen, das eine außergewöhnliche Kursrally in die Schlagzeilen gebracht habe, habe mehr als 1 Mrd. USD mit einem Aktienverkauf eingenommen. Der lange kriselnde Videospielhändler profitiere damit weiter von der Kampagne der im Internet organisierten Kleinanleger, die zum Jahresbeginn den Aktienpreis habe steigen lassen.GameStop habe in den vergangenen Wochen 5 Mio. Anteilsscheine für insgesamt knapp 1,13 Mrd. USD verkauft. Das Geld solle für "Wachstumsinitiativen" und zur Stärkung der Bilanz verwendet werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe. Die GameStop-Aktie habe noch Anfang Januar weniger als 20 USD gekostet und sei dann binnen weniger Wochen auf in der Spitze knapp 350 USD geklettert, bevor eine Talfahrt eingesetzt habe. Im frühen US-Handel am Dienstag habe der Kurs nach der Ankündigung um über 6% auf rund 213 USD zugelegt.GameStop habe mit seinen Läden eigentlich schon länger in der Krise gesteckt, dann habe der Kursaufschwung dem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet. Nun wolle die Firma sich vom angestaubten Geschäftsmodell einer klassischen Einzelhandelskette verabschieden und zu einem modernen Technologie-Anbieter für Online-Gamer werden.Die GameStop-Aktie bleibe ein Zock. Sicher, das Unternehmen habe sich durch die Kleinanleger-Revolte sanieren können. Dennoch sei die Bewertung in luftige Höhen geschossen. Früher oder später werde sich das Bewertungsniveau wieder den fundamentalen Rahmenbedingungen annähern, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link