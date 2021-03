NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Wer auf Hardcore-Zocken stehe, einfach hier rein! Bei GameStop könne man wirklich sehr schnell viel Geld verdienen und verlieren. Als ein vernünftiges Investment komme die Aktie aber defintiv nicht in Frage. Der Chart sehe absolut ungesund aus. Mit der fundamentalen Entwicklung beim US-Videospielhändler habe das Ganze definitv nichts zu tun. Die GameStop-Aktie sei vielleicht 30 oder 40 USD wert. Alles was darüber hinausgehe, sei ein purer Zock, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.03.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:215,95 EUR -2,09% (11.03.2021, 20:36)