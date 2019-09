Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (11.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die zunehmende Konkurrenz aus dem Online-Handel mache den Einzelhändlern schwer zu schaffen. Das habe GameStop gestern schmerzhaft zu spüren bekopmmen. Die Aktie habe nach verheerenden Quartalszahlen zwischenzeitlich fast 20% verloren.Der weltweite Umsatz sei im zweiten Quartal um 14,3% auf 1,3 Mrd. USD gefallen. Am Ende habe ein Verlust von rund 415 Mio. USD zu Buche gestanden und das nach einem katastrophalen letzten Jahr, in dem GameStop einen Rekordverlust von 675 Mio. USD gemeldet habe. Das Management habe nun zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Weltweit möchte man 180 bis 200 Verkaufsläden schließen. Ob das reichen werde, bleibe abzuwarten.Die GameStop-Aktie dürfte nach den katastrophalen Zahlen auch in den nächsten Wochen weiter stark unter Druck stehen. GameStops Geschäftsmodell sei stark bedroht. Das Management habe nun alle Hände voll zu tun, um eine fundamentale Wende anzustoßen. Spekulativ orientierte Trader dürften die nächsten Tage von der hohen Volatilität profiteren. Für Anleger heißt es vorerst: Finger weg, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2019)