Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

242,65 EUR -14,99% (28.01.2021, 16:52)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

366,00 USD +5,32% (28.01.2021, 16:37)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.135 Prozent am Mittwoch, weitere 30 Prozent vor Handelseröffnung am Donnerstag - die Aktie von GameStop steige und steige. Die Volatilität sei enorm. Die Befürchtung, am Ende würden viele Anleger Geld verlieren, sei nicht unbegründet. Doch tatsächlich könnte es am Ende für alle eine Lösung geben - außer für Shortseller.GameStop sei die Aktie der Stunde. Seit dem Jahreswechsel habe sich der Preis einer Aktie um über 2.000 Prozent erhöht. In diesem Ausmaß, in dieser Geschwindigkeit sei das alles andere als gewöhnlich. In Online-Foren, in Messenger-Diensten, auf Twitter - überall werde die Aktie heiß diskutiert. Sei der Hype vorbei? Steige die Aktie weiter bis auf 1.000 US-Dollar? Könne es am Ende überhaupt Gewinner geben, würden den letzten die Hunde beißen? Die Diskussion sei müßig. Die Firma habe bis zuletzt enorme Schwierigkeiten im operativen Geschäft. Stationärer Handel mit Spielen? Das sei gestrig und ohne Zukunft. Doch zur Wahrheit zähle auch: Niemand wisse, ob die Firma nicht plötzlich mit einem neuen Modell um die Ecke komme.Doch klar sei: Dieses Modell müsste wirklich "huge" sein, wie Amerikaner zu sagen pflegen würden. Denn mit dem Kursanstieg sei die Bewertung von GameStop von 1,3 Milliarden Dollar zum Jahreswechsel auf inzwischen 31,4 Milliarden Dollar (die Aktie werde in der US-Vorbörse zu 450 Dollar gehandelt) sprunghaft gestiegen. Und in diese Bewertung, sofern sie denn aufrechterhalten werden solle und nicht gleich wieder implodiere, müsse die Firma erst reinwachsen.Für Shortseller käme eine Kapitalerhöhung gerade recht. Wären die neuen Aktien mit einem Discount versehen, fänden sie unter ihnen reißenden Absatz. Schließlich seien sie derzeit quasi zum Eindecken gezwungen. Je weiter der Kurs der Aktie steige, desto größer ihr Verlust.Eine Kapitalmaßnahme würde allen helfen: GameStop würde frische Mittel erhalten, um sein Geschäft zu digitalisieren und so für die Zukunft wetterfest zu machen. Der Sturm der Anleger gegen die Hedgefonds würde damit eine Chance eröffnen für die Gesellschaft. Shortseller wiederum könnten sich eindecken und verabschieden. Und aufgrund der besseren Kapitalausstattung der Firma würde die Befürchtung schwinden, Anleger könnten hier ihren ganzen Einsatz verlieren, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link