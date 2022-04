Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

142,36 EUR -0,66% (07.04.2022, 10:42)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

156,64 USD +1,99% (06.04.2022)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (07.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GameStop: Aktie sorgt erneut mit Kurskapriolen für Schlagzeilen - AktienanalyseBeim Blick auf die jüngste Rally der GameStop-Aktie (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) fühlen sich Börsianer an das vergangene Jahr erinnert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nachdem sich Kleinanleger im Onlineforum Reddit verabredet hätten, sei der Kurs damals regelrecht explodiert. In der Spitze sei es um mehr als 2.000 Prozent nach oben gegangen. Seitdem habe die Aktie den Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Seit diesen Ereignissen werde GameStop zu den sogenannten "Meme-Stocks" gezählt - gehypte Aktien, die sich aberwitzig weit von ihren fundamentalen Werten entfernt hätten. Das jüngste Comeback habe die GameStop-Aktie seit ihrem Jahrestief am 14. März um mehr als 150 Prozent nach oben geführt.Auslöser sei die Nachricht gewesen, wonach Vorstandschef Ryan Cohen seinen Anteil an dem Konzern auf knapp zwölf Prozent ausgebaut habe. Cohen habe 2021 die Führung von GameStop übernommen und wolle die ehemals auf den stationären Handel spezialisierte Firma zu einer Onlineplattform umbauen. Erfolge seien bislang ausgeblieben. Der Videospielehändler habe das vierte Geschäftsquartal 2021 mit einem Ergebnisrückgang abgeschlossen und damit die Analystenerwartungen verfehlt. Immerhin: Der Umsatz sei höher ausgefallen als prognostiziert. Für den jüngsten Kursschub habe die Nachricht gesorgt, dass GameStop einen Aktiensplit plane, um "Flexibilität für künftige Unternehmensbedürfnisse" zu haben.Die Analysten bei Vanda Research würden glauben, dass die Ankündigung das Interesse an GameStop hochhalten werde. Nichtsdestotrotz dürfte sich die Aktie früher oder später wieder ihrem fundamental gerechtfertigten Wert annähern, den die Experten im niedrigen bis mittleren zweistelligen Dollarbereich ansiedeln würden. (Ausgabe 13/2022)Börsenplätze GameStop-Aktie: