Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

109,66 EUR +45,50% (25.02.2021, 21:20)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

146,49 USD +59,73% (25.02.2021, 21:05)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aufregung um den kriselnden Videospielhändler GameStop finde am US-Finanzmarkt kein Ende. Nach starken Verlusten in den Vorwochen sei die Aktie des zum Spielball von Spekulanten gewordenen US-Unternehmens am Donnerstag mit einem Kursplus von 85 Prozent in den Handel gegangen. Derzeit notiere die Aktie 89 Prozent im Plus bei 173,36 Dollar. Der Kurs habe sich bereits am Vortag mehr als verdoppelt, ohne dass auf Anhieb ein klarer Grund ersichtlich gewesen wäre. Angesichts der Zustände an den US-Börsen habe der langjährige Partner von Staranleger Warren Buffett, Charlie Munger, vor Exzessen gewarnt.Der Vizechef von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway sehe die jüngsten Turbulenzen am US-Finanzmarkt mit großer Sorge. Kurskapriolen wie bei den Aktien von GameStop seien Anzeichen einer "irritierenden Blase", die irgendwann einmal ein böses Ende nehmen müsse, habe der 97-Jährige bei der jährlichen Hauptversammlung des US-Medienkonzerns Daily Journal Corporation gesagt.Die Aktien von GameStop seien bereits am Mittwoch vorübergehend vom Handel ausgesetzt worden und hätten letztlich mit einem Plus von 104 Prozent bei fast 92 Dollar geschlossen. Nachbörslich sei es mit heftigen Schwankungen weitergegangen, zeitweise sei der Kurs um weitere rund 100 Prozent nach oben geschossen. Am Vortag habe GameStop den Abgang von Finanzchef Jim Bell angekündigt, ohne einen Grund zu nennen.Die Aktie von GameStop ist ein reines Zockerpapier, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Bewertung sei äußerst ambitioniert. Kein Kauf. (Analyse vom 25.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link