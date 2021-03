Wien (www.aktiencheck.de) - Die GameStop-Aktie (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) machte gestern ihrem Image als hochvolatiles Investment wieder einmal alle Ehre: Nachdem sie am Vortag im Gefolge von Quartalszahlen um 34% abgesackt war, schnellte sie gestern wieder um 53% nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



China habe eine Negativ-Kampagne gegen westliche Unternehmen gestartet, wobei staatliche Medien und Prominente unter anderem den schwedischen Modekonzern H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) und die Sportmarken adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) unter Beschuss genommen hätten. Am stärksten hätten die Boykottaufrufe die Aktien von adidas (-6,1%) getroffen, aber auch Nike (-3,4%) und H&M (-2,5%) seien klar unter Verkaufsdruck gestanden. (26.03.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.