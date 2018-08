Stuttgart-Aktienkurs Galaxy Resources-Aktie:

Kurzprofil Galaxy Resources Ltd.:



Galaxy Resources Ltd. (ISIN AU000000GXY2 / WKN A0LF83, Ticker-Symbol: LK9, ASX-Symbol: GXY) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das sich mit der Exploration und Verarbeitung von Mineralien beschäftigt. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens umfassen die Produktion von Lithiumcarbonat und die Exploration von Mineralien. (29.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Galaxy Resources-Aktienanalyse des Analysten Reg Spencer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Reg Spencer vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Galaxy Resources Ltd. ( ISIN AU000000GXY2 WKN A0LF83 , Ticker-Symbol: LK9, ASX-Symbol: GXY) weiterhin zu kaufen.POSCO habe sich für 280 Mio. USD eine Beteiligung am Salar del Hombre Muerto Paket in Argentinien gesichert (ein Teil der ursprünglichen Sal de Vida-Projektfläche). Der Cash-Zufluss sei im vierten Quartal 2018 zu erwarten.Die Analysten von Canaccord Genuity begrüßen die signifikante Risikoreduzierung beim Sal de Vida-Projekt durch die Transaktion. Die Einnahmen zusammen mit dem erwarteten Cash flow von Mt. Cattlin sollten Galaxy Resources ausreichend Kapital für eine Projektfinanzierung liefern ohne das eine verwässernde Kapitalerhöhung oder die Aufnahme von Fremdkapital notwendig werde.Der Abschluss endgültiger strategischer Partnerschaften könnten für weitere Kapitalzuflüsse sorgen, so der Analyst Reg Spencer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Galaxy Resources-Aktie: