Kurzprofil GW Pharmaceuticals plc.:



GW Pharmaceuticals plc. (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, NASDAQ Ticker-Symbol: GWPH) ist ein britisches Pharmaunternehmen. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Entwicklung von rezeptpflichtigen Cannabinoidmedikamenten. Zum Portfolio gehört Epidiolex, ein oral zu verabreichendes Arzneimittel zur Behandlung von bei Kindern auftretender refraktärer Epilepsie. (07.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GW Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GW Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, Nasdaq-Symbol: GWPH) unter die Lupe.Lange sei es ruhig im Cannabissektor gewesen, die Aktien hätten deutliche Korrekturbewegungen hinnehmen müssen. Nun scheine sich das Blatt aber zu wenden. Bei den jüngsten Quartalszahlen habe es eine starke Meldung nach der anderen gegeben.GW Pharmaceuticals überzeugt habe überzeugende Quartalszahlen präsentiert. Das britische Unternehmen habe für sein Epilepsie-Mittel Epidiolex einen Umsatz im zweiten Quartal von 68,4 Mio. USD erzielen können. Analysten hätten nur mit gut 40 Mio. USD gerechnet. Zudem habe GW Pharmaceuticals ordentlich Gewinne erzielen und die Erwartungen der Analysten auch hier klar schlagen können. 21 Cent je Aktie seien es im zweiten Quartal geworden, nach einem Verlust von 25 Cent im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Und bei dem Mittel könnte noch einiges mehr drin sein. Analysten würden hier in jedem Fall Blockbuster-Potenzial sehen. "Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch für den Wert. Auch charttechnisch habe das Papier von GW Pharmaceuticals zuletzt punkten können: Mit dem jüngsten Kursanstieg sei es gelungen, die 200-Tage-Linie erfolgreich zu verteidigen."Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch für die GW Pharmaceuticals-Aktie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019Börsenplätze GW Pharmaceuticals-Aktie: