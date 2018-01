London Stock Exchange-Aktienkurs GVC Holdings-Aktie:

900,50 GBp -4,00% (22.01.2018, 10:32)



ISIN GVC Holdings-Aktie:

IM00B5VQMV65



WKN GVC Holdings-Aktie:

A1CWWN



Ticker-Symbol GVC Holdings-Aktie:

6GI



Kurzprofil GVC Holdings PLC:



GVC Holdings PLC (ISIN: IM00B5VQMV65, WKN: A1CWWN, Ticker-Symbol: 6GI) ist ein Wettanbieter aus Großbritannien mit Sitz auf der Isle of Man. Die GVC Holding ist an der Londoner Börse registriert. (22.01.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - GVC Holdings-Aktienanalyse von Analysten Roberta Ciaccia und Stuart Gordon von der Privatbank Berenberg:Roberta Ciaccia und Stuart Gordon, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GVC Holdings-Aktie (ISIN: IM00B5VQMV65, WKN: A1CWWN, Ticker-Symbol: 6GI).Die GVC-Aktie hat sich seit der Ankündigung des Ladbrokes-Coral-Deals im Dezember 2017 kaum bewegt, obwohl das Unternehmen ein hervorragendes Handelsupdate für das vierte Quartal 2017 meldete, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die gesamten Netto-Gaming-Erträge stiegen im Vorjahresvergleich währungsbereinigt um 29% und um 37% gegenüber der zugrunde liegenden Basis).Roberta Ciaccia und Stuart Gordon, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die GVC Holdings-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 1.100 GBp bestätigt. (Analyse vom 22.01.2017)Tradegate-Aktienkurs GVC Holdings-Aktie:10,13 EUR -4,79% (22.01.2018, 09:16)