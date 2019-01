Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (10.01.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE: Viel Lärm um nichts - AktienanalyseAnfang November sorgte GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF)-Finanzchef Sebastian Hirsch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg für Verwirrung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Manager habe im Hauptgeschäftsbereich Leasing ein deutlich niedrigeres Wachstum in Aussicht gestellt. Demnach solle das Neugeschäft in den kommenden zwei bis drei Jahren "nur noch" mit 14 bis 16% vorankommen. Da die Wachstumsraten in den vergangenen Jahren stets bei mehr als 20% gelegen hätten, hätten Börsianer enttäuscht reagiert und die Aktie auf Talfahrt geschickt.Der Kurs sei derart stark eingebrochen, dass sich das Unternehmen sogar zu einer Stellungnahme gezwungen gesehen habe: Bereits im Geschäftsbericht 2017 sei für die GRENKE-Gruppe ein langfristiges Wachstum des Neugeschäfts von jährlich mindestens 12% genannt worden. Ende Oktober habe Hirsch in einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal diesen Ausblick konkretisiert und als mittel- bis langfristiges Wachstum für das Leasingneugeschäft 14 bis 16% genannt. So gesehen habe er im Bloomberg-Interview eigentlich nichts Neues gesagt. Daraufhin habe sich der Kurs der Grenke-Aktie immerhin stabilisieren können, während der Gesamtmarkt auf Tauchstation gegangen sei.Auch vermehrte Insiderkäufe hätten zur Beruhigung beigetragen: Vorstände und Aufsichtsräte hätten im November insgesamt Aktien für rund 2,25 Mio. Euro Aktien erworben. Die jüngsten Zahlen würden die Vermutung untermauern, dass der Kursverfall übertrieben gewesen sei. Denn das Leasing-Neugeschäft sei 2018 um 22% auf gut 2,4 Mrd. Euro gewachsen und bewege sich damit am oberen Ende der unterjährig angehobenen Zielspanne von 18 bis 22%. (Ausgabe 1/2019)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:72,05 EUR +0,21% (10.01.2019, 10:07)