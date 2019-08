ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (05.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Erneut verstimmt unser Depottitel GRENKE die Anleger heftig, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Habe der Finanzdienstleister letztes Jahr noch vor einer Verlangsamung des Leasing-Neugeschäfts gewarnt - die bis heute nicht eingetreten sei -, gehe er nun von einer nachlassenden Gewinndynamik aus. In Zahlen liese sich das allerdings wenig dramatisch. Seien bislang 147 bis 156 Mio. Euro Nettogewinn für 2019 in Aussicht gestellt worden, sollten es jetzt "nur" noch 138 bis 148 Mio. Euro sein, also immer noch einem Plus von 5 bis 13% gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich für die Prognosesenkung seien höhere Schadenquoten infolge der konjunkturellen Abkühlung, die allerdings nur eine Normalisierung gegenüber dem zuletzt sehr niedrigen Niveau dargestellt hätten. Gleichzeitig zeige sich der Vorstand beim Wachstum des Leasing-Neugeschäfts sogar optimistischer und habe den Prognosekorridor auf 16 bis 19% (zuvor 14 bis 19%) eingeengt. Zudem sei die Machbarkeitsstudie für die US-Expansion positiv verlaufen, so dass 2020 der Markteintritt in Übersee anstehe.Zwar macht das hohe KGV die GRENKE-Aktie anfällig für derartige Rückschläge, da die Wachstumsperspektiven aber voll intakt sind, bleiben die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" investiert. Sie sähen das Kursziel bei 110,00 Euro. (Ausgabe 30 vom 03.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:76,10 EUR -1,49% (05.08.2019, 11:47)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:76,40 EUR -2,61% (05.08.2019, 11:37)