Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (26.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Leasinganbieters GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Einfach stark! Wie gewohnt habe die GRENKE AG für das Jahr 2017 abermals neue Bestmarken bei allen wesentlichen Kennzahlen präsentiert. Der Konzerngewinn habe um über 21% auf 125 Mio. Euro expandiert. Die einstige Prognose aus Februar 2017 von 113 bis 123 Mio. Euro, die im Jahresverlauf auf 118 bis 124 Mio. Euro angehoben worden sei, habe Firmenchef Wolfgang Grenke mal wieder übertroffen. Der Gewinn je Aktie habe bei 2,74 Euro gelegen. Aktionäre würden eine Dividende von 70 Cent je Aktie nach 58 Cent im Vorjahr erhalten.Mit diesen Rekordzahlen verabschiede sich der Firmenchef und Großaktionär von seiner Position als CEO in den Aufsichtsrat. Er könne auf eine Unternehmensgeschichte von nunmehr 40 Jahren zurückblicken, die überaus erfolgreich gewesen sei. Auch an der Börse sei die Aktie ein großes Highlight. Zum Börsengang im Jahr 2000 am Neuen Markt sei die Firma mit knapp 300 Mio. Euro kapitalisiert worden. Per Ende des Jahres 2017 habe der Börsenwert bei über 3,5 Mrd. Euro gelegen und habe aktuell die Marke von sage und schreibe 4 Mrd. Euro geknackt. Die zweistellige Rendite pro Jahr bedürfe keiner weiteren Erläuterung. Das würden nur sehr, sehr wenige Unternehmen schaffen! Bei dem Besuch der Experten auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt habe sich der CEO gewohnt zuversichtlich gezeigt, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Die Story sei somit noch längst nicht zu Ende.Mit einem Börsenwert von 4 Mrd. Euro sei GRENKE eigentlich ein idealer Kandidat für den MDAX. Beim Kriterium der Kapitalisierung belege die Firma derzeit Platz 34 und wäre damit für den MDAX qualifiziert. Beim Handelsumsatz komme die Aktie allerdings nur auf Platz 65. Hier sei noch Luft nach oben. GRENKE selbst kontrolliere knapp 43% der Gesellschaft. Wie der Großaktionär den Experten auf Nachfrage mitgeteilt habe, sei ein Verkauf - zumindest eines Teils seiner Aktien - "sehr, sehr unwahrscheinlich". Um den Handel in dem Papier weiter zu beleben, wäre ein erneuter Split der Aktien sicherlich hilfreich. Für die Zukunft habe der CEO dies nicht ausschließen wollen.Derzeit würden die Experten im MDAX die Aktien von Südzucker und Deutsche Pfandbriefbank für abstiegsgefährdet halten. Die Anteilsscheine von Steinhoff hätten ihrer Meinung nach im MDAX ohnehin nichts mehr zu suchen. Allerdings erfülle Steinhoff unverändert die Kriterien für einen Verbleib im MDAX. Mit Scout24 und Delivery Hero stünden zwei Anwärter noch vor der GRENKE-Aktie, die bei beiden Kriterien jeweils besser abschneiden würden.Für das neue Geschäftsjahr würden die Baden-Badener einen Gewinn von 123 bis 131 Mio. Euro prognostizieren. Gegenüber dem Vorjahr sehe das zunächst nach einer Stagnation der Gewinne aus. Das sei allerdings irreführend. Bei der Gewinnprognose seien wichtige Neuerungen hinsichtlich der Rechnungslegung zu berücksichtigen: Ab dem 1. Januar 2018 sei erstmals der Rechnungslegungsstandard IFRS 9 anzuwenden. Während nach dem bislang anzuwendenden Standard nur bereits eingetretene Verluste zu erfassen gewesen seien, schreibe IFRS 9 ein neues Modell vor, das auf erwarteten Kreditausfällen, vor allem auch für ungestörte Leasingforderungen, basiere. Kurz gesagt: IFRS 9 sei absurd. Wer habe sich diesen Unsinn nur ausgedacht? Meckern helfe aber nicht weiter. Fakt sei, dass sich diese Umstellung mit einem Betrag von 50 bis 70 Mio. Euro einmalig negativ im Eigenkapital bemerkbar mache.Per Ende des Jahres 2017 habe die Eigenkapitalquote der GRENKE AG bei 17,7% gelegen. Die eigene Vorgabe sei, dass diese Quote bei mindestens 16% liege. Im Schnitt rechne das Unternehmen mit einem Wachstum des Leasing-Neugeschäfts von 12% pro Jahr. Diese Zahl sei 2017 übertroffen worden und werde auch in 2018 deutlich höher liegen. Das Unternehmen rechne mit einem Wachstum des Leasing-Neugeschäfts von 16 bis 20%. Das könnte sich als zu konservativ herausstellen. Die einstige Aussage, dass auf Basis eines Wachstums von ca. 12% pro Jahr keine Kapitalerhöhung notwendig sei, sei laut GRENKE unverändert. Da das Wachstum aber nunmehr doch deutlich stärker sei, stelle sich die Frage nach einer Kapitalmaßnahme. Der CEO habe sich an dieser Stelle nicht festlegen wollen. Im Ergebnis sei nach Meinung der Experten eine moderate Kapitalerhöhung in den nächsten sechs bis 18 Monaten durchaus denkbar."Vorstandswoche"-Dauerfavorit GRENKE zähle sicherlich mit zu den besten Aktien an der deutschen Börse. Die Aktie notiere mit 92 Euro nicht weit weg von ihrem bisherigen Rekordhoch bei knapp 97 Euro. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Aktie in diesem Jahr die Marke von 100 Euro überschreite.Die GRENKE-Aktie ist bei Rücksetzern, sofern es an den Börsen mal wieder kracht, immer eine gute Kaufoption, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 26.02.2018)