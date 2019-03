Börsenplätze GRAMMER-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GRAMMER-Aktie:

33,60 EUR -0,12% (19.03.2019, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs GRAMMER-Aktie:

33,60 EUR -0,18% (19.03.2019, 10:30)



ISIN GRAMMER-Aktie:

DE0005895403



WKN GRAMMER-Aktie:

589540



Ticker-Symbol GRAMMER-Aktie:

GMM



Kurzprofil GRAMMER AG:



Die GRAMMER AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.



Mit rund 15.000 Mitarbeitern ist GRAMMER in 19 Ländern weltweit tätig. Die GRAMMER-Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. (19.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GRAMMER-Aktie verteidigt Jahrestiefs - noch! ChartanalyseMontagfrüh hat der Autozulieferer GRAMMER AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) Quartalszahlen zum letzten Geschäftsjahr vorgelegt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Investoren hätten sich wenig überrascht gezeigt, das Papier könne seine Jahrestiefs verteidigen - noch!GRAMMER kürze nach einem Gewinneinbruch die Dividende von 1,25 auf 0,75 Euro je Anteilschein. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei 2018 um fast die Hälfte auf 48,7 Mio. Euro eingebrochen. Der Umsatz des Zulieferers für die Auto- und Zugindustrie sei durch die Übernahme des US-Rivalen TMD um vier Prozent auf 1,86 Mrd. Euro gestiegen. Angesichts einer schwächelnden Konjunktur könnte sich dies noch negative auf das Wertpapier auswirken.Insgesamt könne seit Anfang 2009 noch ein intakter Aufwärtstrend gezeichnet werden, der die Aktie von grob 3,15 Euro auf ein Verlaufshoch von knapp 70 Euro bis Anfang Juni letzten Jahres aufwärts gedrückt habe. Dabei habe die Kursdynamik in den letzten Monaten merklich abgenommen, anschließend sei ein folgenschwerer Kurssturz auf ein vorläufiges Tief von 28,76 Euro gefolgt. Seit Ende 2018 habe sich die Aktie zwar ein gutes Stück weit bis 40,47 Euro wieder erholen können, in den letzten Monaten aber wieder merkliche Kursrückgänge einstecken müssen. Aktuell tendiere das Wertpapier um 33,64 Euro. Die Lage bleibe bei GRAMMER jedoch angespannt, eine engmaschige Beobachtung unerlässlich.Ein Kursanstieg mindestens über das Niveau von 36,20 Euro impliziere hingegen eine mögliche Aufwärtsvariante, diese dürfte sich in einer ersten Reaktion in den Bereich von grob 37,50 Euro aufwärts erstrecken. Bei anhaltender Kursdynamik könnte sogar ganz schnell das Jahreshoch bei 40,47 Euro angesteuert werden.Über ein kurzfristiges Short-Investment könnten Investoren auf einen Kursrückgang zunächst in den Bereich von grob 32,55 Euro setzen. Ein Abstieg der GRAMMER-Aktie bis in den Bereich der Jahrestiefs aus 2018 kann hingegen naturgemäß eine sehr viel höhere Rendite einbringen, allerdings unterliegt das Wertpapier sehr volatilen Schwankungen, die in der Gesamtfiguration eines Short-Investments zwingend einkalkuliert werden müssen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link