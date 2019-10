Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) (-2,8%) müsse auf sein Indiengeschäft eine Wertberichtigung von USD 800 Mio. bis USD 900 Mio. verbuchen. Der US-Autobauer bringe seine Tochter in ein Joint Venture mit dem indischen Unternehmen Mahindra & Mahindra, welches mit 51% die Kontrollmehrheit am Gemeinschaftsunternehmen halte und das operative Management übernehmen werde. Ford werde die restlichen 49% halten und solle insbesondere vom Mahindra-Vertriebsnetz profitieren. Gemeinsam wolle man demnächst in Indien drei neue Fahrzeuge auf den Markt bringen.



Das Biopharma-Unternehmen Geron (ISIN: US3741631036, WKN: 902213, Ticker-Symbol: GON) (+12,8%) habe mitgeteilt, dass seine Imtelstat-Behandlung gegen die Knochenmarkserkrankung Myelofibrose von der US-Gesundheitsbehörde den Status einer beschleunigten Zulassung erhalten habe.



Die Aktien der US-Online-Broker (TD Ameritrade (ISIN: US87236Y1082, WKN: A0H1BG, Ticker-Symbol: AMT): -25,8%; E-Trade (ISIN: US2692464017, WKN: A1CZ84, Ticker-Symbol: ETRA, Nasdaq-Symbol: ETFC): -16,4%; Interactive Brokers /(ISIN: US45841N1072, WKN: A0MQY6, Ticker-Symbol: KY6): -9,4%) seien deutlich unter Druck geraten, nachdem Charles Schwab (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG) (-9,7%) angekündigt habe, die Handelsgebühren für ETFs, Aktien und Optionen an den Börsen in den USA und Kanada zu streichen. (02.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) (-3,7%) leidet wegen eines Streiks unter einer Teileknappheit und muss deshalb die Produktion eines Werks in Mexiko stoppen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine kurzfristige Einigung mit der Gewerkschaft sei trotz intensiver Verhandlungen wohl nicht in Sicht.