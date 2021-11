Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (29.11.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS).GK Software habe im dritten Quartal den Wachstumskurs fortgesetzt und damit nach neun Monaten den Umsatz um 12 Prozent gesteigert. In Kombination mit dem stabilen Kostenniveau, der in Richtung von Lizenzeinnahmen (Einmallizenzen und SaaS-Gebühren) verschobenen Einnahmestruktur und dem Einmalertrag aus dem Verkauf der Tochter AWEK microdata habe damit das EBIT um 155 Prozent gesteigert und der Nettoperiodenüberschuss mehr als verdreifacht werden können. Aber auch ohne den Einmalgewinn aus der AWEK-Transaktion sei das EBIT verdoppelt und eine EBIT-Marge von 12 Prozent erzielt worden.Dabei werde die aktuelle Geschäftsdynamik von den Zahlen noch unterzeichnet, weil die Hälfte der diesjährigen Lizenzverkäufe, darunter auch mit zwei großen Händlern in den USA, in dem SaaS-Modell erfolgt und deswegen noch ohne eine nennenswerte Umsatzwirkung geblieben sei. Dabei beziffere das Unternehmen das über die Vertragslaufzeit kumulierte Umsatzvolumen (inkl. der Implementierungsprojekte) allein der beiden US-Abschlüsse auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.Damit zeichne sich ab, dass die Händler das SaaS-Modell zunehmend akzeptieren würden, woraus sich für GK in Zukunft höhere und stabilere Erlöse ergeben sollten. Kurzfristig leide aber die Umsatzdynamik darunter, weswegen Jakubowski seine Schätzungen für das laufende Jahr nun etwas vorsichtiger ausgestaltet habe. Mittel- und langfristig sehe sich der Analyst aber in seinen Schätzungen durch die jüngsten Entwicklungen vollauf bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: