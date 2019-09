Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

69,40 EUR -2,80% (09.08.2019, 14:27)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software AG:



Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (09.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe für das erste Halbjahr ein moderates Wachstum sowie ein deutlich verschlechtertes Ergebnis gemeldet. Gleichzeitig habe das Unternehmen aber seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt, die von einem "nicht unerheblichen" Umsatzwachstum (im Kerngeschäft) sowie einer deutliche Ergebnisverbesserung ausgehe.Die Differenz zwischen dem schwachen ersten Halbjahr und dieser Prognose liege vor allem in den Lizenzerlösen, die in den ersten sechs Monaten trotz des zahlenmäßigen Anstiegs der Neuabschlüsse unter dem Vorjahr gelegen hätten und für die GK Software mit Verweis auf die weiterhin sehr gut gefüllte Pipeline zum Jahresende einen deutlichen Anstieg erwarte. Darüber hinaus sei das Personalwachstum bereits im Verlauf des ersten Halbjahrs deutlich gebremst worden, was in Verbindung mit dem in Umsetzung befindlichen Effizienz- und Sparprogramm "pro FIT" für eine rückläufige Kostenbelastung sorgen dürfte. Auch sehe sich das Management in dem noch 2018 problematischen Nordamerika-Geschäft auf einem guten Weg, um die Profitabilitätsziele zu erreichen.Auch Jakubowski halte ein deutlich positives Ergebnis schon in 2019 weiterhin für möglich, habe aber aus Vorsicht seine Umsatzschätzung leicht und die EBIT-Erwartung deutlich reduziert. Dennoch sehe der Analyst auf Basis seines Modells einen fairen Wert weit oberhalb des aktuellen Börsenkurses, der in Reaktion auf die Halbjahreszahlen deutlich nachgegeben habe. Dies lege die Vermutung nahe, dass die Zuversicht der Anleger, dass es GK Software bald gelingen werde, eine nachhaltige Ergebniswende herbeizuführen, zuletzt deutlich geschrumpft sei.Im Hinblick auf das laufende Jahr werde vor allem die Entwicklung des Lizenzgeschäfts im vierten Quartal entscheidend sein, während mittel- und langfristig die Profitabilität der Dienstleistungen entscheidend verbessert werden müsse. Auch wenn das erste Halbjahr zahlenmäßig noch keine Trendwende gebracht habe, halte Jakubowski beides für erreichbar. Deswegen habe er sein Grundszenario unverändert gelassen und nicht nur ein fortgesetztes Wachstum, sondern auch eine schrittweise wieder verbesserte Profitabilität angenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: