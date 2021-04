Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software AG:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (29.04.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe gestern den Geschäftsbericht 2020 publiziert und das Ergebnis der vorläufigen Zahlen leicht übertroffen. Darüber hinaus seien Mittelfristziele veröffentlicht worden, die die positive Sicht des Analysten auf das Unternehmen bestärken würden. Zudem habe er die Ende März abgeschlossene Kapitalerhöhung nun in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt.Der Umsatz sei wie zuvor gemeldet lediglich um 1,8% yoy auf 117,6 Mio. Euro gestiegen, was v.a. aus einer stärkeren Verlagerung von On-Premises-auf SaaS-Umsätze bei anhaltenden Vertriebseinschränkungen herrühre. Das EBITDA habe den vorläufigen Wert aufgrund laut Unternehmen revidierter Abgrenzungen um 0,6 Mio. Euro (19,1 Mio. Euro; +55,7% yoy) überstiegen. Der Jahresüberschuss habe bei 6,2 Mio. Euro (Nettomarge: 5,3%; +800 BP yoy) gelegen, womit der Softwareanbieter auf der Bottom-Line in die Gewinnzone zurückgekehrt sei. Insbesondere rückläufige Personalaufwendungen, stark gesunkene sonstige betriebliche Kostenpositionen und ein geringerer Steueraufwand hätten zu dieser Entwicklung beigetragen.Mit den Jahreszahlen habe GK neue Mittelfristziele veröffentlicht und stelle dabei bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzniveau im Korridor von 160 bis 175 Mio. Euro (MONe: 169,5 Mio. Euro) in Aussicht. Dabei seien ausschließlich die aktuell dem Markt angebotenen Lösungen und Produkte einbezogen worden, womit weitere Wachstumspotenziale, wie z.B. aus der Markteinführung von GK SPOT, aus der Erschließung neuer Regionen oder durch eine aktive Marktkonsolidierung unberücksichtigt geblieben seien. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erscheine hingegen verhältnismäßig zurückhaltend. So erwarte der Softwareanbieter angesichts anhaltender Lockdowns, die z.T. mit Investitionszurückhaltungen einhergehen würden und v.a. im Bereich des Neugeschäftes zu spüren seien, nur einen leichten Erlösanstieg, ohne die Zielgröße zu konkretisieren.Ferner führe eine stärkere SaaS-Durchdringung ggf. zu einer weiteren Umsatzverschiebung. Die in der Mittelfristguidance implizierte Umsatz CAGR 2020-2023e von 10,8 bis 14,2% deute dementsprechend auf Nachholeffekte in den Folgejahren hin. GK lasse zudem die Zielgröße für die EBIT-Marge in Höhe von 15% unverändert, wenngleich laut Unternehmen vom Erreichen dieses Wertes aufgrund der genannten Aspekte erst nach dem laufenden Geschäftsjahr auszugehen sei.Nach ergebnisseitig starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 seien die Veröffentlichung der Mittelfristziele sowie die erfolgte Kapitalerhöhung in Augen des Analysten deutliche Signale an den Kapitalmarkt, welchen Wachstumschancen sich das Unternehmen gegenüber sehe. Infolge der Prognoseanpassung sowie nach Berücksichtigung der KE erhöhe sich das Kursziel auf 150,00 Euro (zuvor: 116,00 Euro). Geschickte Akquisitionen sowie ein nachhaltiges Umsatzniveau in zweistelliger Millionenhöhe der in der Entwicklung befindlichen Lösung GK SPOT würden weiteres Upside-Potenzial bieten.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die GK Software-Aktie infolgedessen von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: