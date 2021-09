XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

23,95 EUR +6,21% (01.09.2021, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

24,75 EUR +1,43% (01.09.2021, 09:27)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (01.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Dienstleisters für die Finanzbranche GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.GFT Technologies sei auf Kurs. Bei dem erwarteten Umsatzwachstum dürfte die steigende Effizienz im Gesamtjahr zu einer deutlichen Verbesserung sämtlicher Ergebniskennzahlen führen. Analysten würden den Daumen heben. Der Aufwärtstrend sei intakt. Seit Jahresanfang stehe ein Plus von 147 Prozent zu Buche. Das nächste Kaufsignal sei in Arbeit.Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfüge GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge. Die Nachfrage sei dem Vernehmen nach ungebrochen, die operative Dynamik entsprechend hoch. Kein Wunder: Die Kunden aus der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie würden ihren Digitalisierungsprojekten eine unverändert hohe Priorität einräumen.Ende Juli seien die Jahresprognose bereits zum zweiten Mal angehoben worden. Der Umsatz solle im Gesamtjahr nun auf 550 Millionen Euro (bisher: 520 Millionen Euro, Vorjahr: 444,85 Millionen Euro) steigen. Das bereinigte EBITDA werde nun bei auf 62 Millionen Euro (bisher: 56 Millionen Euro, Vorjahr: 42,52 Millionen Euro) gesehen. Vor Steuern (EBT) solle sich der Gewinn nun auf 36 Millionen Euro (bisher: 30 Millionen Euro, Vorjahr: 14,11 Millionen Euro) mehr als verdoppeln.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von GFT befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: