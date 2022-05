ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies SE:



GFT (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) treibt die digitale Transformation der weltweit führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Als Anbieter von IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung verfügt GFT über hohe Beratungs- und Entwicklungskompetenz rund um zukunftsweisende Technologien wie Cloud Engineering, künstliche Intelligenz, Mainframe-Modernisierung und das Internet der Dinge für Industrie 4.0.



Mit fundiertem technologischen Know-how, umfassender Marktkenntnis und starken Partnerschaften implementiert GFT skalierbare IT-Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dies ermöglicht Kunden einen schnelleren Zugriff auf neue IT-Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle, während Risiken gleichzeitig gemindert werden.



GFT wurde 1987 gegründet und ist in über 15 Ländern vertreten, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen beschäftigt 7.000 Mitarbeiter, denen Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen der Softwaretechnik und Softwareentwicklung geboten werden. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: GFT-XE). (03.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters für die Finanzbranche GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) charttechnisch unter die Lupe.Seit März 2020 habe die GFT Technologies-Aktie einen bemerkenswerten Lauf, denn in der Spitze habe sich das Papier nahezu verneunfachen können. Doch diese Erfolgssträhne drohe nun zu reißen. So habe der Titel zu Wochenbeginn ein Abwärtsgap (37,80 EUR zu 37,30 EUR) hinnehmen müssen. Da mit dieser Kurslücke auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 38,24 EUR) unterschritten worden sei, entstehe ein erstes Warnsignal. Charttechnisch sehr viel schwerwiegender wäre allerdings ein Abgleiten unter die Tiefs bei 36,20/35,30 EUR. Letzteres würde die Kursentwicklung seit Oktober vergangenen Jahres in eine Topbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von rund 12 EUR umschlagen lassen. Bei einer negativen Weichenstellung definiere das alte Mehrjahreshoch von 2015 bei 32,70 EUR einen nennenswerten Rückzugsbereich. Da auch die Trendfolger MACD und Aroon zur Vorsicht mahnen würden, stehe derzeit einiges auf dem charttechnischen Spiel. Um die Gefahr einer oberen Umkehr dagegen zu bannen, bedürfe es einer schnellen Rückeroberung der o. g. Glättungslinie und damit eines Schließens des jüngsten Abwärtsgaps, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GFT Technologies-Aktie:36,25 EUR +2,55% (03.05.2022, 09:08)XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:36,00 EUR -5,26% (02.05.2022, 17:35)