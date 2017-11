Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (20.11.2017/ac/a/t)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von Analyst Andreas Wolf von Warburg Research:Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) von 15 auf 12 Euro.Das niedrigere Kursziel spiegele die Bewertung auf Basis der Rendite auf die freien Barmittel wider, so der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie. Größere Investmentbanken als Kunden des Stuttgarter TecDAX-Unternehmens würden derzeit eher kurzfristig agieren.Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die GFT Technologies-Aktie bestätigt und das Kursziel von 15 auf 12 Euro reduziert. (Analyse vom 27.09.2017)