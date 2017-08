Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (08.08.2017/ac/a/t)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktienanalyse von Analyst Andreas Wolf von Warburg Research:Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q2-Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie des des IT-Dienstleisters für die Finanzbranche GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) und senkt das Kursziel von 20 auf 17,50 Euro.Der auf die Finanzbranche spezialisierte Software-Hersteller dürfte angesichts der erst jüngst angepassten Unternehmensprognosen schwache Q2-Zahlen vorlegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2017 und 2018 erschienen immer noch zu hoch. Wolf sehe vorerst weiteren Gegenwind für den TecDAX-Titel. GFT Technologies habe zuletzt beim Ausblick zurückrudern müssen. Gründe seien z.B. der Sparkurs von Deutscher Bank und Barclays gewesen.Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die GFT Technologies-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 20 auf 17,50 Euro reduziert. (Analyse vom 08.08.2017)XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:16,82 EUR +0,09% (08.08.2017, 17:35)