Die GESCO Gruppe ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer.



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) von 22,90 Euro auf 21,00 Euro.Aufgrund der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen habe GESCO die Umsatzprognose für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 (von April bis Dezember) im Jahresverlauf von 435 bis 455 Mio. Euro auf 425 bis 435 Mio. Euro reduziert und auf dieser Basis ein Ergebnis von 11,5 bis 13 Mio. Euro (ursprünglich 16 bis 18 Mio. Euro) in Aussicht gestellt. Nach vorläufigen Zahlen habe der Umsatz mit 439,6 Mio. Euro sogar knapp im ursprünglichen Korridor gelegen, während sich der Überschuss mit 12,4 Mio. Euro in der Mitte der abgesenkten Spanne bewegt habe. Steffen habe zuletzt Erlöse in Höhe von 430,3 Mio. Euro und ein Ergebnis von 12,2 Mio. Euro erwartet.Die Gremien hätten daraufhin für das Rumpfgeschäftsjahr eine Dividende von 0,23 Euro je Aktie vorgeschlagen, wobei es in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Krise bis zur Hauptversammlung noch Anpassungen geben könne. Damit flexibilisiere GESCO seine Dividendenpolitik. Nachdem bislang immer ca. 40 Prozent des Jahresüberschusses ausgekehrt worden seien, solle die Ausschüttungsquote künftig zwischen 20 Prozent in schwachen oder investitionslastigen Jahren und bis zu 60 Prozent in starken Jahren liegen.Unter Berücksichtigung der absehbar tiefen Rezession in diesem Jahr hat Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, seine Schätzungen abgesenkt und einen neuen fairen Wert von 21,00 Euro je Aktie ermittelt. Gemessen am Umsatz sei GESCO inzwischen sehr günstig bewertet, das Urteil des Analysten laute aber trotzdem weiter "hold", bis Anzeichen einer dynamischen Ergebniswende sichtbar würden. (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link