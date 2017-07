Börsenplätze GESCO-Aktie:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands.



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Der Aktienanalyst von SMC Research, Dr. Adam Jakubowski, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 sei der Gewinn von GESCO bei einem leichten Umsatzrückgang auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren abgesackt. Ursächlich dafür sei vor allem die bilanzielle Bereinigung einer Beteiligung gewesen, deren Sanierung nicht den gewünschten Erfolg gebracht habe und die daher zum Verkauf gestellt worden sei.Das Zahlenwerk verdecke allerdings, dass die Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf an Fahrt gewonnen habe. In drei von vier Segmenten habe die operative Rendite letztlich gesteigert werden können. Und auch der Auftakt des Geschäftsjahrs 2017/18 sei sehr positiv verlaufen, im ersten Quartal hätten sich Umsatz und Auftragseingang um 17 bzw. 21 Prozent erhöht. Das Management spreche von einem breiten Aufwärtstrend im Portfolio. Da die konjunkturellen Unwägbarkeiten aber weiter hoch bleiben würden, sei eine relativ konservative Prognose ausgegeben worden, die nach Auffassung des Analysten Luft nach oben lasse.Hinzu komme, dass GESCO auf die unbefriedigenden letzten Jahre mit einer umfassenden Situationsanalyse reagiert und das Geschäftsmodell adjustiert habe. Die Holding spiele nun eine aktivere Rolle, damit die Tochterunternehmen ihr Potenzial ausschöpfen könnten. Im Rahmen der Portfolio-Strategie 2022 seien individuelle Maßnahmenpakete für die einzelnen Gesellschaften auf den Weg gebracht worden, die letztlich nicht nur das Wachstum stimulieren, sondern insgesamt die operative Rendite des Konzerns erhöhen sollten. In fünf Jahren solle die EBIT-Marge mindestens 8 Prozent erreichen - in der letzten Finanzperiode habe sie lediglich bei 4,6 Prozent gelegen.Das Urteil für die GESCO-Aktie lautet unverändert "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 11.07.2017)