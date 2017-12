XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

34,83 EUR -0,40% (01.12.2017, 12:49)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

34,799 EUR -0,49% (01.12.2017, 13:03)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (01.12.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) unter die Lupe.Die im Rahmen der Portfoliostrategie 2022 in Gang gesetzten Optimierungsprojekte bei dem Unternehmen würden erste Erfolge zeigen. Nach einem starken ersten Halbjahr halte Vorstand Dr. Eric Bernhard aber vorerst an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Die GESCO-Aktie befinde sich im Aufwind. Analysten sähen weiteres Kurspotenzial.DER AKTIONÄR bleibe optimistisch, dass am Ende des Geschäftsjahres bei den Prognosen mindestens der obere Rand der jeweiligen Bandbreite erreicht werde. Analysten sähen für die Beteiligungsgesellschaft ebenfalls noch Luft nach oben.Börsenplätze GESCO-Aktie: