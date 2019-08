Börsenplätze GESCO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

20,90 EUR -0,48% (15.08.2019, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

20,95 EUR -1,18% (15.08.2019, 13:38)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (15.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) von 30 auf 28,70 Euro.Wie im Vorfeld angekündigt, habe GESCO aufgrund der konjunkturellen Eintrübung im ersten Quartal des Rumpfgeschäftsjahres 2019 einen deutlichen Ergebnisrückgang in Relation zum sehr starken Vorjahreswert hinnehmen müssen. Während der Umsatz dank der Übernahme der Sommer & Strassburger GmbH & Co. KG um 4,9 Prozent auf 147,7 Mio. Euro zugelegt habe, hätten sich EBIT und Nettoüberschuss um 31,5 Prozent auf 9 Mio. Euro bzw. um 34,4 Prozent auf 4,9 Mio. Euro reduziert. Eine Trendwende sei nicht in Sicht: Gemäß vorläufiger Zahlen hätten die Beteiligungen im zweiten Quartal (April bis Juni, werde im GESCO-Bericht per Ende September abgebildet) zwar den Umsatz um 5,6 Prozent auf 147 Mio. Euro steigern können, der Auftragseingang habe mit 130 Mio. Euro aber deutlich unter dem sehr hohen Vorjahreswert von 162,6 Mio. Euro gelegen. Das Management erwarte nun einen Konzernumsatz in der Mitte der ausgegebenen Prognosespanne (585 bis 605 Mio. Euro), während das Ergebnis voraussichtlich am unteren Ende (21 bis 23 Mio. Euro auf vergleichbarer 12-Monats-Basis, das entspreche nach Kommunikation auf der BPK 22,5 bis 24,5 Mio. Euro im Rumpf-GJ) liegen werde.Die zuvor bereits konservativ kalkulierte Umsatzschätzung von Steffen für das Gesamtjahr (591 Mio. Euro) erscheine weiter gut erreichbar und bleibe daher unverändert. Der Ergebnisrückgang im ersten Quartal sei aber höher gewesen als von Steffen erwartet, so dass er seine Gewinnprognose für das Rumpfgeschäftsjahr noch einmal von 24,0 auf 22,5 Mio. Euro abgesenkt habe. Er gehe aber nach wie vor davon aus, dass GESCO dank der guten Positionierung der Töchter und der aussichtsreichen Ansätze der neuen Strategie "Next Level" letztlich gestärkt aus der gesamtwirtschaftlichen Schwächephase hervorgehen werde.sein hold-VotumBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link