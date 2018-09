Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

4,61 EUR 0,00% (10.09.2018, 10:07)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

4,615 EUR -1,28% (10.09.2018, 09:35)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (10.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) unter die Lupe.Anfang September bleibe es an den Börsen weiter ruhig. Spannend werde es aber bei GERRY WEBER. Nach der rasanten Talfahrt der letzten Monate dürften die Zahlen wieder neues Vertrauen bei Investoren schaffen. Wegen der zahlreichen Enttäuschungen in der jüngeren Vergangenheit erscheine es jedoch fraglich, ob wirklich Besserung in Sicht sei.Das Problem: Dem Unternehmen sei es letztlich nicht mehr gelungen, ausreichend schnell auf modische Trends oder kurzfristige Entwicklungen zu reagieren. Durch neue Maßnahmenpakete möchte die Vorstandschaft das Unternehmen zwar verschlanken und stärker digitalisieren. In diesem Jahr führe es jedoch zunächst zu Sonderbelastungen, ehe Besserung eintreten solle."Der Aktionär" bleibt bei der GERRY WEBER-Aktie deshalb dabei: Nicht ins fallende Messer greifen! (Analyse vom 09.09.2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: