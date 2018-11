Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

3,005 EUR +9,47% (19.11.2018, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

3,005 EUR +11,50% (19.11.2018, 14:49)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (19.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) unter die Lupe.Der in der Krise steckende Modehersteller streiche weitere Stellen. Zudem möchten die Westfalen weitere Filialen schließen. Unterdessen hätten die Gläubiger GERRY WEBER etwas Luft verschafft. Dem Titel verhelfe die Nachricht auf die Sprünge. Am Montagnachmittag gewinne die GERRY WEBER-Aktie über zehn Prozent. Jedoch sei das Papier zuvor brutal gefallen: 2014 habe der Wert noch bei 39 Euro notiert!Nun würden manche Anleger offenbar wieder Hoffnung schöpfen. Die Wirtschaftsprüfungsfirma Ebner Stolz jedenfalls habe GERRY WEBER prinzipiell die Sanierungsfähigkeit bescheinigt. Ebenfalls positiv: Die Gläubiger hätten GERRY WEBER eine knapp dreimonatige Atempause für die Rückzahlung von Schuldscheinen im Wert von 31 Millionen Euro gewährt.Die Chance auf die Sanierung sei offenbar da - jetzt liege es an dem Modekonzern, sie zu nutzen. Die Spekulation auf eine Rettung ist nur etwas für mutige Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: