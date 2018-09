Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (20.09.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER: Kein Ende des Kursverfalls in Sicht - AktienanalyseIn den vergangenen Jahren haben wir meistens zu Short-Investments auf GERRY WEBER (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) geraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Kursentwicklung habe ihnen völlig Recht gegeben: Seit den Höchstständen bei fast 40 Euro im Jahr 2014 habe der Titel nahezu 90 Prozent eingebüßt. Die Talfahrt sei von negativen Unternehmensnachrichten in Serie begleitet worden. Das Hauptproblem: Weil der Modekonzern wichtige Trends verschlafen habe, würden die Kunden den Geschäften fernbleiben. Darunter würden Umsatz und Profitabilität leiden. Der Trend habe sich auch im jüngsten Geschäftsquartal fortgesetzt. Der Umsatz sei in den drei Monaten per 31. Juli um 11,4 Prozent auf gut 170 Mio. Euro gesunken. GERRY WEBER habe dafür neben einem allgemeinen schwachen Modegeschäft unter anderem den heißen Sommer verantwortlich gemacht, der die Einkaufslust der Kunden gedämpft habe - insbesondere bei der mittelpreisigen Marke Hallhuber. Unter dem Strich hätten sich die Verluste auf knapp elf Mio. Euro verdoppelt, darin enthalten seien Kosten für das laufende Sanierungsprogramm.Wegen des stärker als erwarteten Umsatzrückgangs habe sich GERRY WEBER vorsichtiger für das Gesamtjahr gezeigt und das Erreichen der bisherigen Umsatzprognose von 830 bis 840 Mio. Euro "äußert ambitioniert" genannt. Das Konzernergebnis sehe der Konzern unverändert bei minus zehn Mio. Euro bis Breakeven. Wegen der unbefriedigenden Entwicklung solle die Transformation nun noch stärker vorangetrieben werden, habe Unternehmenschef Ralf Weber erklärt. Dabei werde es noch Zeit benötigen, "bis wir die Erfolge in den Ergebnissen sehen".Mit anderen Worten: Anleger sollten short bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: