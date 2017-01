Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

11,25 EUR (20.01.2017)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (23.01.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Absturz seit Mitte 2014 sei die GERRY WEBER derzeit auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Festmachen lasse sich diese Aussage an der Tatsache, dass die Tiefs der letzten vier Quartale allesamt im Bereich der runden Marke von 10 EUR ausgeprägt worden seien. Darüber hinaus sei die Schwankungsbreite der letzten drei Drei-Monats-Perioden jeweils innerhalb des Pendants vom ersten Quartal 2016 verblieben.Die Entwicklung in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres setze dem beschriebenen Phänomen die Krone auf, denn hier stehe ein weiteres "inside quarter" zu Buche. Um Kapital aus den diskutierten Stabilisierungstendenzen zu schlagen, sei allerdings zumindest eine Auflösung des jüngsten "Innenstabes" vonnöten - sprich: ein Anstieg über das Hoch der letzten Quartalskerze bei 12,00 EUR. Von noch größerer Tragweite wäre zweifelsfrei ein Spurt über das Hoch vom ersten Quartal 2016 bei 14,66 EUR. Bis zu diesem Befreiungsschlag würden sich mit strukturierten Produkten attraktive Seitwärtsrenditen erzielen lassen.Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:11,238 EUR +1,05% (23.01.2017, 08:17)