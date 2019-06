Börsenplätze GEA Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

24,87 EUR +0,08% (27.06.2019, 08:32)



XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

24,89 EUR (26.06.2019)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (27.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Wie angekündigt, habe GEA die Grundzüge seiner neuen Organisationsstruktur vorgestellt, die die bisherige Untergliederung in zwei Business Areas mit unterschiedlichsten Technologien und begrenztem Synergiepotential ablöse. Zukünftig erfolge die Organisation in fünf Divisionen mit jeweils bis zu sechs Geschäftseinheiten, welche auf ähnlichen oder komplementären Technologien basieren würden.Die divisionale Aufstellung nach Technologien in Verbindung mit direkter Ergebnisverantwortung werte der Analyst als strategisch äußerst sinnvoll. Darüber hinaus dürfte sich die Transparenz und die Schlagkraft durch die Neuaufstellung deutlich erhöhen. In Verbindung mit den langfristig intakten Wachstumstrends der für GEA relevanten Märkte eröffne dies aussichtsreiche Langfristperspektiven. Allerdings werde die Umsetzung der Neuaufstellung ein Kraftaufwand werden, sodass es noch einige Zeit dauern werde, bis diese sich nachhaltig in den Unternehmenszahlen widerspiegeln werde. Zunächst sei eher mit Restrukturierungsaufwendungen zu rechnen.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt daher seine Halteempfehlung für die GEA Group-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 26,00 Euro. (Analyse vom 27.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "GEA Group AG": Keine vorhanden.