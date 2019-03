XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (19.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Der Geschäftsbericht 2018 habe die Eckdaten (Umsatz, operatives EBITDA) von Anfang Februar bestätigt. Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis sei hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben und sei im Schlussquartal negativ gewesen, während der Dividendenvorschlag (weiche von der bisherigen Dividendenpolitik ab) für das abgelaufene Geschäftsjahr (0,85 (Vj.: 0,85) Euro je Aktie) die Analysten-Prognose (0,35 Euro) deutlich übertroffen habe. Das neue Management (CEO, CFO) beabsichtige, GEA strategisch neuauszurichten (Produktportfolio, Einkauf), bleibe damit aber noch unkonkret. Neue Mittelfristziele würden wohl erst auf dem Kapitalmarkttag (September 2019) bekannt gegeben.Der Ausblick für 2019 sei ergebnisseitig definitions- und rechnungslegungsbedingt angepasst worden (neu: operatives EBITDA: 450 bis 490 (Gj. 2018: 535) Mio. Euro; bisher: operatives EBITDA: 440 bis 480 (Gj. 2018: 518) Mio. Euro). Die Konjunktur-Frühindikatoren würden nach wie vor eine Wachstumsverlangsamung signalisieren. Der Analyst teile noch nicht den Optimismus des Managements und des Marktes (Kursreaktion am 14.03.: +11%) im vollen Umfang. Er habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2019e: 1,10 (alt: 1,18) Euro; EPS 2020e: 1,25 (alt: 1,30) Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die GEA-Aktie nach wie vor "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 17,00 auf 19,50 Euro erhöht worden. (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze GEA Group-Aktie: