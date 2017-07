Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

Die GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com (20.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktie stabilisiert sich nach herben Kursverlusten - AktienanalyseDie GEA Group-Aktie (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) musste in dieser Woche herbe Verluste einstecken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Der Anlagenbauer habe wieder einmal eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Wegen Zusatzkosten für Abfüllanlagen, die in dieser Variante nicht weiter vermarktet werden sollten, erwarte GEA Group für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein EBITDA von 600 bis 640 Mio. Euro, nach zuvor 620 bis 670 Mio. Euro. Auch die Auftragslage sei mau. Kein Wunder, dass Anleger das Weite gesucht hätten.Inzwischen habe sich der Kurs wieder stabilisiert. Übergeordnet bleibe die GEA Group-Aktie damit im Seitwärtstrend. Viel mehr ist dem Titel aber kaum zuzutrauen - Aktienrückkauf hin oder her, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2017)