Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

38,053 EUR -0,02% (08.08.2017, 12:27)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



Die GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (08.08.2017/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Ubert von der Société Générale:Sebastian Ubert, Analyst der Société Générale, steicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) und erhöht das Kursziel von 30,50 auf 38 Euro.Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge sollte der Aktienkurs des Düsseldorfer Konzerns mittlerweile die meisten negativen Nachrichten einpreisen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nun sei die Zeit für einen konstruktiveren Blick auf die GEA Group-Aktie gekommen, insbesondere nach dem Einstieg des belgischen Investors Albert Frère. Kurzfristig dürfte es allerdings beim Maschinen- und Anlagenbaueraber noch turbulent bleiben und es brauche Zeit, die aktuellen Probleme zu lösen.Sebastian Ubert, Analyst der Société Générale, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die GEA Group-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 38 Euro angehoben. (Analyse vom 08.08.2017)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:38,065 EUR +0,30% (08.08.2017, 12:31)