Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Pfund konnte zuletzt von den Hoffnungen auf ein für alle Handelspartner akzeptables Verhandlungsergebnis profitieren und erreichte gegenüber dem US-Dollar in der Spitze mit 1,430 USD das höchste Kursniveau seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016, so die Analysten der Nord LB.



Dies sei vor allem auf die augenblickliche Schwäche des Greenback zurückzuführen. Die Analysten würden aber auch für den Wechselkurs zum Euro optimistisch bleiben, da sich die Brexit-Risiken verringert hätten und die von ihnen für den Herbst erwartete Leitzinsanhebung der Bank of England die britische Währung perspektivisch stützen werde. (Ausgabe vom 31.01.2018) (01.02.2018/ac/a/m)







