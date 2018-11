Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Zeit wird von Tag zu Tag knapper - das spüren nun auch vermehrt Pfundhändler, so Salah-Eddine Bouhmidi, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten- und Analysen-Website der IG Group.



Das britische Pfund Sterling habe heute sein Tagestief bei 1,2794 US-Dollar erreicht. Charttechnisch könnten weitere Verluste folgen. Premierministerin Theresa May habe die Aussichten für eine Ausdehnung der Überbrückungsperiode nach dem Brexit heruntergespielt und sorge für Skepsis am Markt. Die Brexit-Entscheidung könnte ein Schuss in den Ofen für das Vereinte Königreich bedeuten. Zahlreiche Institutionen würden bereits intensiv ihre Verlagerungen planen. Die Londoner Börse habe heute bekannt gegeben, dass sie den Handel mit Euro-Anleihen wegen dem Brexit nach Mailand verlegen wolle. (19.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.