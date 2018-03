GBC: Herr Zmojda, vielen Dank für das Gespräch.



GBC Fazit: Die wallstreet:online AG agiere gegenwärtig in einem äußerst attraktiven Marktumfeld und versuche bereits frühzeitig an dem wachstumsstarken Markt der Dienstleister der Kryptoökonomie teilzunehmen. Matthias Greiffenberger gehe davon aus, dass sich dieses Geschäftsmodell als äußerst profitabel erweisen werde und dies zeige sich bereits in der Meldung vom 22.02.2018.



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vorstandsinterview mit Vorstand Stefan Zmojda, Vorstand der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK):: Verantwortlich für das verstärkte Umsatz- und Ergebniswachstum ist die starke Nachfrage nach Online-Werbeplätzen für Investor Relations Aktivitäten börsennotierter Unternehmen aus dem Small Cap Bereich, sowie die überplanmäßige Entwicklung im Online-Werbegeschäft mit Finanzkunden und ICO-Emittenten.: Der ICO-Markt ist ein Markt voller Dynamik. Immer mehr Unternehmen, wollen die ganz neuen Möglichkeiten in diesem Bereich für sich nutzen und gestalten ihre ganz eigenen Krypto-Ökosysteme. Die Kunden profitieren von bestimmten Vorteilen, die Sie nur über den Erwerb der jeweiligen Kryptowährung erhalten können. Gerade diese maßgeschneiderten in sich funktionierenden Ökosysteme könnten den Kryptowährungen zu einem dauerhaften Durchbruch verhelfen.: Wohin sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Kryptoökonomie entwickeln, können wir nicht beurteilen. Grundsätzlich begrüßen wir jedoch eine klare Regulierung auch in diesem Bereich. So wissen alle Akteure genau, woran sie sich zu halten haben. Schwarzen Schafen wird der Riegel vorgeschoben und die soliden Unternehmen haben eine feste gesetzliche Grundlage für ihre ICO-Aktivitäten.: Die Integration der Markets Inside Media GmbH läuft wie geplant. Wir erwarten Synergien durch Kostensenkungen, bspw. in der Datenbeschaffung. Aber auch im Vertrieb besitzen wir durch die nun deutlich höhere Reichweite, gerade im mobilen Bereich, eine deutlich bessere Position. Diese können wir in der Vermarktung von Werbeflächen gegenüber Emittenten, ICO und IR-Kunden 2018 nutzen.: Die vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2017 haben wir ja bereits gemeldet. Die Gesellschaft erreichte demnach im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung um 83,1 Prozent auf 5.186 TEUR (Vorjahr: 2.832 TEUR). Infolge der sehr guten Geschäftsentwicklung konnte das EBITDA signifikant auf 2.041 TEUR (Vorjahr: 414 TEUR) gesteigert werden. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 1.914 TEUR und hat sich damit in etwa verzehnfacht (Vorjahr: 182 TEUR). Sobald die finalen Ergebnisse 2017 vorliegen, werden wir diese per Mitteilung veröffentlichen.